Красноярские вкладчики не могут вернуть миллионы из кредитного кооператива

Около 30 жителей Красноярска столкнулись с проблемами при попытке вернуть средства, вложенные в кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». С начала октября организация перестала выплачивать проценты по вкладам, а ее офис закрылся.

Как сообщает «7 канал — Красноярск», вкладчики обратились в правоохранительные органы после того, как председатель кооператива перестал выходить на связь. Сначала он обещал вернуться из командировки и решить все проблемы, но вскоре пропал.

Деньги получили только те, у кого сумма вклада не превышала 100 тысяч рублей. Пострадавшие заявляют, что некоторые клиенты инвестировали до 7 млн рублей.

По данным Центробанка, организация лишилась лицензии еще в августе, но продолжала принимать средства. По словам пострадавших, кооператив работал 12 лет и нареканий на его работу не было.

Полиция проводит проверку по факту обращения граждан. К правоохранителям поступило более 30 заявлений.