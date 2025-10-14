Красноярские вкладчики не могут вернуть миллионы из кредитного кооператива

Как сообщает «7 канал — Красноярск», вкладчики обратились в правоохранительные органы после того, как председатель кооператива перестал выходить на связь. Сначала он обещал вернуться из командировки и решить все проблемы, но вскоре пропал.
Деньги получили только те, у кого сумма вклада не превышала 100 тысяч рублей. Пострадавшие заявляют, что некоторые клиенты инвестировали до 7 млн рублей.
По данным Центробанка, организация лишилась лицензии еще в августе, но продолжала принимать средства. По словам пострадавших, кооператив работал 12 лет и нареканий на его работу не было.
Полиция проводит проверку по факту обращения граждан. К правоохранителям поступило более 30 заявлений.