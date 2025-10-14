Глава башкирского сельсовета «заработал» миллионы, будучи на госслужбе

В Уфимском районе Башкирии с бывшего главы Николаевского сельсовета взыскали доходы, полученные им в период нахождения на государственной службе и не указанных в декларации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Надзорное ведомство в ходе проверки выяснила, что мужчина перед назначением на должность главы сельского поселения оформил ранее учрежденную и возглавляемую им коммерческую организацию на своего знакомого. Однако фактически он продолжал руководить этой компанией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность.
Доход от такой предпринимательской деятельности в сумме более 4,5 млн рублей не был указан им в декларации о доходах. Также выяснилось, что в целях извлечения прибыли он без проведения конкурсных процедур заключал с этой фирмой муниципальные контракты, ограничивая доступ к закупкам другим потенциальным участникам.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с экс-чиновника незадекларированных доходов. Требования надзорного ведомства были удовлетворены судом первой инстанции, а затем подтверждены Верховным судом Башкирии.
— Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.