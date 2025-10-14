Глава башкирского сельсовета «заработал» миллионы, будучи на госслужбе

Доход от такой предпринимательской деятельности в сумме более 4,5 млн рублей не был указан им в декларации о доходах. Также выяснилось, что в целях извлечения прибыли он без проведения конкурсных процедур заключал с этой фирмой муниципальные контракты, ограничивая доступ к закупкам другим потенциальным участникам.