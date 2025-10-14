Ричмонд
Алушта частично осталась без воды

В Алуште почти 7 тысяч человек остались без воды 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 14 октября, в Алуште почти 7 тысяч человек остались без воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.

На улице Богдана Хмельницкого произошла авария на запорной арматуре.

«Ограничена подача воды: ул. Б. Хмельницкого № 25,27,29,31, ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Платановая, ул. Таврическая, ул. Пограничная, ул. Судакская, пер. Иванова, пер. Ревкомовский, ул. Пионерская, пер. Спортивный, Приморский парк, пер. Заводской», — рассказала Огнева.

Как уточнила руководитель администрации, ограничения коснулись 6897 абонентов. Планируется, что восстановительные работы завершатся до двух часов дня. В 10.30 в Алуште организовали подвоз воды.