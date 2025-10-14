По 75 конфет: что найдут в новогодних подарках школьники Владивостока

В состав сладкого набора войдут четыре шоколадные конфеты в обёртке, с общим содержанием сухого остатка какао не менее 40%, три вида вафельных глазированных конфет: с кисло-сладкой начинкой, лимонной кислотой и ананасным ароматизатором; с начинкой из сахарной пудры, жареного тёртого арахиса и ванилина; и с начинкой на основе жареного миндаля, какао-масла и ванилина. Шесть конфет типа пралине включают варианты с тёртым арахисом и сухим молоком, с фундуком, а также с крошкой печенья, молочной сывороткой, ароматизатором «сливки», дроблёным арахисом и карамельной массой.