По 75 конфет: что найдут в новогодних подарках школьники Владивостока

Мэрия Владивостока объявила аукцион на закупку 3 тысяч сладких новогодних подарков для детей. На эти цели из городского бюджета выделено 2,7 млн рублей — немного больше, чем в прошлом году, — что составляет 900 рублей за каждый набор. Организатором закупки выступает муниципальное казённое учреждение «Дом культуры “Владивосток”», а поставку всех подарков необходимо осуществить до 25 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.
Торги продлятся до 22 октября, и победителю аукциона предстоит сформировать сладкие наборы в строгом соответствии с техническим заданием. Каждый подарок будет состоять из 75 конфет различного ассортимента — в прошлом году было меньше — и должен быть упакован в прочный полиэтиленовый пакет с ярким новогодним дизайном или символикой наступающего 2026 года. Окончательный макет упаковки требуется в обязательном порядке согласовать с заказчиком.
В состав сладкого набора войдут четыре шоколадные конфеты в обёртке, с общим содержанием сухого остатка какао не менее 40%, три вида вафельных глазированных конфет: с кисло-сладкой начинкой, лимонной кислотой и ананасным ароматизатором; с начинкой из сахарной пудры, жареного тёртого арахиса и ванилина; и с начинкой на основе жареного миндаля, какао-масла и ванилина. Шесть конфет типа пралине включают варианты с тёртым арахисом и сухим молоком, с фундуком, а также с крошкой печенья, молочной сывороткой, ароматизатором «сливки», дроблёным арахисом и карамельной массой.
Наибольшую группу составят восемь видов глазированных конфет со вкусами крем-брюле, яблочного пюре, сливок, какао-порошка, сгущённого молока и с добавлением соли. Завершат композицию три вида леденцовых конфет со вкусами вишни, лимона или апельсина и сливы.
Подарки будут вручать на новогодних ёлках, организованных мэрией. Попадут на эти мероприятия дети, которые отличились на городских конкурсах и олимпиадах, дети-сироты, дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей.