Суд прекратил дело о драке с участием экс-футболиста красноярского «Енисея»

События, о которых идет речь в деле, произошли 13 мая 2024 года. По материалам дела, футболисты «Енисея» проводили время со своими друзьями на базе отдыха «Зеленка». Парни и девушки шумели, громко слушали музыку, что мешало другим отдыхающим. Ребята из соседней беседки попросили их убавить звук динамика, но безуспешно. Между компаниями произошла словесная перепалка, а затем и драка. В ней закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости получил 22-летний красноярец.