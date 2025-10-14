В Омске началась установка новогодней иллюминации на городских фонтанах

Как сообщили в мэрии, в ближайшее время праздничная иллюминация появится и на других ключевых объектах: гидротехнических сооружениях на бульваре Победы, в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, в Первомайском сквере, на Театральной площади и других общественных пространствах.