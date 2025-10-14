В Омске началась установка новогодней иллюминации на городских фонтанах

В Омске стартовала подготовка к Новому году: специалисты приступили к монтажу праздничной иллюминации. Одними из главных украшений традиционно станут фонтаны, уже преобразившиеся в сквере Дзержинского.
«Одним из ярких акцентов праздника традиционно станут фонтаны. Монтаж новогодней иллюминации уже начался», — рассказал о начале работ мэр Омска Сергей Шелест.
Как сообщили в мэрии, в ближайшее время праздничная иллюминация появится и на других ключевых объектах: гидротехнических сооружениях на бульваре Победы, в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, в Первомайском сквере, на Театральной площади и других общественных пространствах.
Работы по украшению города продолжатся в течение ноября и декабря, чтобы к 31 декабря Омск встретил жителей и гостей в полноценном праздничном убранстве.
