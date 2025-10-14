Ричмонд
Эксперты объяснили, как новосибирцы выбирают автомобиль в интернете

В 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск автомобиля онлайн.

Источник: Om1 Новосибирск

По данным Авито Авто, в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск автомобиля онлайн, а 66% тех, кто совершил покупку, нашли машину в интернете. Анализ поведения пользователей платформы показал, что 71% из них выбирают автомобиль сразу среди конкретных марок, а 57% точно знают желаемую модель.

Каждый пятый (21%) ограничивается определённым поколением выбранного автомобиля. Диапазон цен при поиске указывают 18% покупателей, при этом максимальный бюджет ограничивают в 3 раза чаще, чем минимальный (13,5% против 4,6%).

Среди технических характеристик наиболее важным параметром является вид трансмиссии (7,5% пользователей). Тип кузова и двигателя указывают по 4% соискателей, тип привода — 3,3%.

Большинство (84%) покупателей оставляют стандартную сортировку поисковой выдачи. Из тех, кто выбирает другой вариант, 53% сортируют объявления по возрастанию цены, а 30,4% предпочитают сначала видеть свежие предложения.

60% пользователей выбирают машину в родном городе или не дальше 100 км от него. Каждый третий (30,4%) расширяет географию поиска до 200 км от дома, а 7% — до 1000 км.

Пользователи, ищущие автомобиль за пределами домашнего региона, чаще всего готовы отправиться в Москву и Московскую область (21,3%) или в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (10,6%).

Андрей Ковалёв, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито, отмечает, что пользователи платформы подходят к подбору автомобиля вдумчиво и ответственно.