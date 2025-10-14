COVID-19 болеет 781 житель Башкирии

Сегодня, 14 октября, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 74 больных COVID-19. В настоящее время борются с ковидом дома 677 граждан, 104 — проходят лечение в больницах. За сутки по выздоровлению выписали 77 человек.
Свободный коечный фонд в настоящее время составляет порядка 23%.
