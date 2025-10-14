Власти Прикамья назвали запрет на выезд мужчин призывного возраста фейком

Власти Пермского края назвали запрет на выезд мужчин призывного возраста из региона фейком в комментарии сайту perm.aif.ru.
Речь идёт о документе, который распространился в социальных сетях в середине октября 2025 года. В пермских телеграм-каналах был опубликован скан документа якобы опубликованного правительством Пермского края. На бумаге был записан документ о запрете выезда для мужчин 18−30 лет (возраст, в котором мужчины подлежат призыву на срочную службу в армии) из региона.
Уточнялось, что ограничение временное, а сама бумага была подписана Ольгой Антипиной, которая была в нём указана как «и.о. председателя» краевого правительства. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о подлинности документа. В правительстве Пермского края её опровергли и назвали публикацию фейком.
«Документ подписан и.о. председателя Правительства Пермского края Ольгой Антипиной, которая в действительности является первым заместителем председателя краевого Правительства. С правовыми актами можно ознакомиться на сайте ведомства», — рассказал телеграм-канал ЦУР Пермского края.
В Минтербезе Прикамья также подчеркнули, что подобных ограничений не было и призвали жителей региона руководствоваться информацией из официальных источников.