Власти Прикамья назвали запрет на выезд мужчин призывного возраста фейком

Речь идёт о документе, который распространился в социальных сетях в середине октября 2025 года. В пермских телеграм-каналах был опубликован скан документа якобы опубликованного правительством Пермского края. На бумаге был записан документ о запрете выезда для мужчин 18−30 лет (возраст, в котором мужчины подлежат призыву на срочную службу в армии) из региона.