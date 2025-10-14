В ЖК «Весна» завершили строительство новой поликлиники № 20

Строительство нового филиала городской поликлиники № 20 на улице Умырзая завершилось. Учреждение будет обслуживать 36 тыс. человек, проживающих в ЖК «Весна» и соседних микрорайонах Советского района. Поликлинику возводили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В здании площадью более 7 тыс. кв.м. жителям будут оказывать консультативно-диагностическую и лечебную помощь, сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Филиал включает в себя 17 отделений, 130 медицинских кабинетов, 195 компьютеризированных рабочих мест, 18 административных кабинетов и архив. В учреждении установили современное медицинское оборудование — компьютерный томограф, рентген-аппарат, эндоскопический центр с возможностью эндоскопии под анестезией и другое.
В Казани в этом году появились три новых объекта здравоохранения. Помимо филиала городской поликлиники № 20 в ЖК «Весна» открылась детская поликлиника в ЖК «Волжские Просторы». Также в поселке Вишневка Приволжского района завершается строительство врачебной амбулатории.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. В его рамках ведется обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, а на работу в них привлекают больше квалифицированных медицинских кадров.