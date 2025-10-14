В ЖК «Весна» завершили строительство новой поликлиники № 20

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. В его рамках ведется обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, а на работу в них привлекают больше квалифицированных медицинских кадров.