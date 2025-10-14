В Новом Уренгое проходит третий поток «Ямальской школы строителя»

Третий поток образовательного проекта «Ямальская школа строителя» проходит с 8 по 15 октября в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищной политики региона.
Цели образовательной программы — способствовать выполнению федеральных и региональных программ в области цифровизации экономики, содействовать подготовке кадров для строительной отрасли и многое другое. Участниками стали представители органов местного самоуправления из Нового Уренгоя, Пуровского, Красноселькупского, Тазовского и Надымского районов, заказчики регионального и муниципального уровней и работники подрядных организаций.
Проект включает пять модулей. Тема первого из них — «Ценообразование и сметное нормирование», второго — «Предпроектная, проектная деятельность, экспертиза». Третий модуль посвящен строительным контролю и надзору, четвертый — цифровизации, а пятый — особенностям строительства и эксплуатации зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.