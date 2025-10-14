Томский и белорусский вузы будут развивать передовую инженерную школу

Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) будут развивать передовую инженерную школу «Электронное приборостроение и системы связи» им. А. В. Кобзева. Это отвечает задачам нацпроектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Вузы будут готовить инженерныe кадры и проводить научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы в области информационных технологий, электронного приборостроения и систем связи. Кроме того, сотрудничество может включать в себя совместные исследования и разработки в области космических технологий.
Передовая инженерная школа ТУСУРа выступит площадкой для разработки и внедрения новых образовательных программ по актуальным научно-технологическим направлениям. Также будут реализовываться совместные проекты по повышению качества инженерной подготовки и привлекательности инженерных профессий. Основные направления школы — системы связи нового поколения (5G, 6G), микроэлектроника, фотоника и интегральная оптика.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.