Томский и белорусский вузы будут развивать передовую инженерную школу

Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) будут развивать передовую инженерную школу «Электронное приборостроение и системы связи» им. А. В. Кобзева. Это отвечает задачам нацпроектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.