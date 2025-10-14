В Челябинске прошла ярмарка бесплатных собачих вещей и игрушек

В Челябинске прошел «собачий своп» — бесплатный обмен одеждой и аксессуарами для четвероногих модников. Хозяева вместе с питомцами подбирали стильные шлейки, курточки и игрушки, а все, что осталось, отправили в приют «Наш дом».
— Кинолог Дарья усачева рассказала о том, с чего начинается воспитание собаки, как прийти в кинологический спорт и чем он будет полезен питомцу. В Челябинской области с питомцами можно заниматься танцами, курсингом, пастьбой, рейсингом, ездовым спортом и ноузворк, — поделилась соорганизатор свопа, автор Telegram-канала «Вирджиния Woof» и собачница со стажем Юлия Митюгова.
Организаторы отметили, что «собачий своп» проводят уже во второй раз. Первая встреча прошла летом и собрала десятки участников. Теперь же к событию присоединились новые гости и их питомцы — от миниатюрных гриффонов до длинноногих метисов. Об этом сообщает Pchela.news.