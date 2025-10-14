В Челябинске прошла ярмарка бесплатных собачих вещей и игрушек

— Кинолог Дарья усачева рассказала о том, с чего начинается воспитание собаки, как прийти в кинологический спорт и чем он будет полезен питомцу. В Челябинской области с питомцами можно заниматься танцами, курсингом, пастьбой, рейсингом, ездовым спортом и ноузворк, — поделилась соорганизатор свопа, автор Telegram-канала «Вирджиния Woof» и собачница со стажем Юлия Митюгова.