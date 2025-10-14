Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане похолодает до −12°С, в Алматы потеплеет до +22°С: о погоде на 15−17 октября

О погоде на ближайшие дни — с 15 по 17 октября 2025 года — в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +13° 8 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: pexels

Так, у жителей Шымкента по-прежнему есть возможность погреться в лучах солнца, там температура составит до +26°С. В Астане ночью столбики термометров опустятся до −12°С. В Алматы же вновь тепло: синоптики прогнозируют до +22°С. Примечательно, что все три дня осадков не предвидится.

Астана

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −10−12°С, днем +4+6°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −5−7°С, днем +7+9°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4°С, днем +8+10°С.

Алматы

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

Шымкент

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.