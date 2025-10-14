В Астане похолодает до −12°С, в Алматы потеплеет до +22°С: о погоде на 15−17 октября

Так, у жителей Шымкента по-прежнему есть возможность погреться в лучах солнца, там температура составит до +26°С. В Астане ночью столбики термометров опустятся до −12°С. В Алматы же вновь тепло: синоптики прогнозируют до +22°С. Примечательно, что все три дня осадков не предвидится.
Астана
- 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −10−12°С, днем +4+6°С.
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −5−7°С, днем +7+9°С.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4°С, днем +8+10°С.
Алматы
- 15 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
Шымкент
- 15 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер — 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.