В Астане похолодает до −12°С, в Алматы потеплеет до +22°С: о погоде на 15−17 октября

Так, у жителей Шымкента по-прежнему есть возможность погреться в лучах солнца, там температура составит до +26°С. В Астане ночью столбики термометров опустятся до −12°С. В Алматы же вновь тепло: синоптики прогнозируют до +22°С. Примечательно, что все три дня осадков не предвидится.