В Воронеже 14 маршруток изменят схему движения 16 октября

16 октября будет закрыто движение и запрещена парковка у стадиона «Факел» в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба дорожного хозяйства администрации города.
Из-за матча местного «Факела» с «Уралом» из Екатеринбурга в Кубке страны с 18:00 15 октября до 21:30 16 октября нельзя будет останавливаться на участках улицы Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков);
Кроме того, с 11:00 до 21:30 16 октября будет запрещен проезд на участке Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с Домостроителей.
Схема пресс-службы дорожного хозяйства администрации города.
Также временно изменится схема движения 14-ти маршруток:
— №№ 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
— № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
— №№ 20, 40, 52, 70, 70с, 88 — с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича. В обратном направлении — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
— № 23 — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
— № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров;
— № 95 — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича.
Матч начнется в 17:30.