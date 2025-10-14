Депутаты Заксобрания Иркутской области оценили реализацию инициативных проектов

В Шелеховском районе в 2025 году с помощью проектов «Народные инициативы» и «Есть решение» в этом году воплощаются в жизнь сразу 60 инициатив. Депутаты посетили Станцию юных техников. В прошлом году здесь благоустроили территорию, поставили турники и сделали велопарковку. А в этом году закупят целый список нового оборудования для занятий.