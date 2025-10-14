Депутаты Заксобрания Иркутской области оценили реализацию инициативных проектов

Группа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области побывала в Ангарске и Шелехове, где они познакомились с проектами, реализованными по инициативам жителей.
Так, в Ангарском городском округе в этом году на средства инициативного бюджетирования воплощается 21 проект. Например, на пересечении улиц Космонавтов и Коминтерна появился новый сквер, посвященный покорителям космоса. На пустом и открытом пространстве проложили пешеходные дорожки и поставили лавочки, а украшением стала фигура космонавта. Благодаря конкурсу «Есть решение» оборудовали реабилитационную площадку для особенных детей в детском саду № 105. Кроме того, для помощи маленьким воспитанникам закупили офтальмологическое, дефектологическое и логопедическое оборудование.
— Мы видим, что в инициативных проектах принимают участие сами жители, которые искренне заинтересованы в развитии своей малой родины, — отметил спикер областного парламента Александр Ведерников. — Крайне важно продолжать финансирование инициативных проектов. С депутатами, безусловно, будем отстаивать интересы жителей и муниципалитетов.
По мнению председателя Заксобрания, в областном бюджете обязательно должна остаться такая статья расходов, как финансирование инициативных проектов. Ведь с их помощью люди участвуют в развитии своих территорий.
В Шелеховском районе в 2025 году с помощью проектов «Народные инициативы» и «Есть решение» в этом году воплощаются в жизнь сразу 60 инициатив. Депутаты посетили Станцию юных техников. В прошлом году здесь благоустроили территорию, поставили турники и сделали велопарковку. А в этом году закупят целый список нового оборудования для занятий.
Еще один пример удачного воплощения идеи — новая спортивная площадка в детском саду «Одуванчик» в селе Баклаши. Там на месте пустыря уложили резиновое покрытие, установили необходимое оборудование, чтобы заниматься физкультурой с малышами на открытом воздухе.
Активно участвуют в подобных конкурсах и другие районы. Например, в Большееланском центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в течение двух лет приобретают оборудование и экипировку для занятий спортом и других клубов по интересам, ведь там создано пять различных секций.
— Это реальный пример совместной работы жителей и представителей власти. Отрадно, что в год 80-летия Победы жители устанавливают на родной земле памятники погибшим во времена Великой Отечественной войны, а также оборудуют скверы, посвященные землякам, сложившим головы в зоне проведения специальной военной операции", — отметил Александр Ведерников.
Действительно, с инициативами, посвященными обустройству мемориалов и памятных мест выступило сразу несколько муниципальных образований и теперь там появились благоустроенные площадки с памятниками, где жители могут отдать дань памяти погибшим бойцам и проводить патриотические мероприятия. Так, недавно мемориалы появились в селе Оса, поселке Мама и селе Голуметь.