Статистика: минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет

Минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет. Это следует из статистического обзора Главного статистического управления Минска, приуроченного ко Дню матери.
Согласно приведенным данным, на начало 2025 года в Минске насчитывалось 530,3 тысячи женщин репродуктивного возраста — от 15 до 49 лет. Это составляет 48,6% от общего количества минчанок. При этом в наиболее активном детородном возрасте (от 20 до 34 лет) находились 36,4% от общего числа женщин.
В 2024 году средний возраст жительницы Минска при рождении первого ребенка составил 29,9 лет. Вместе с тем средний возраст при рождении последующих детей был 33,9%.
