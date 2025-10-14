Статистика: минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет

Согласно приведенным данным, на начало 2025 года в Минске насчитывалось 530,3 тысячи женщин репродуктивного возраста — от 15 до 49 лет. Это составляет 48,6% от общего количества минчанок. При этом в наиболее активном детородном возрасте (от 20 до 34 лет) находились 36,4% от общего числа женщин.