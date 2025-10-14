Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статистика: минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет

Назвали возраст, в котором минчанки рожают первого ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет. Это следует из статистического обзора Главного статистического управления Минска, приуроченного ко Дню матери.

Согласно приведенным данным, на начало 2025 года в Минске насчитывалось 530,3 тысячи женщин репродуктивного возраста — от 15 до 49 лет. Это составляет 48,6% от общего количества минчанок. При этом в наиболее активном детородном возрасте (от 20 до 34 лет) находились 36,4% от общего числа женщин.

В 2024 году средний возраст жительницы Минска при рождении первого ребенка составил 29,9 лет. Вместе с тем средний возраст при рождении последующих детей был 33,9%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским женщинам, сказав об огромной ответственности.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».

Тем временем певец Михаил Муромов рассказал в Минске о цензуре в СССР и о том, куда пропал в 1990-х: «Фельцман и Богословский специально приходили на худсовет».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше