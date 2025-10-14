В Ижемском районе Коми прошла ярмарка продукции местных фермеров и мастеров

Осенняя ярмарка продукции местных фермеров и мастеров, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялась в Ижемском районе Республики Коми в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
Гости могли приобрести широкий ассортимент местных товаров — свежую птицу и мясо, рыбу северных пород, молочную и кисломолочную продукцию, сыры, сливки, яйца, мясные полуфабрикаты, а также выпечку и кондитерские изделия. Программа ярмарки включала также живую музыку, мастер-классы, детские игры, фотозону и кафе-чум. Особый интерес у гостей вызвали национальные развлечения — дети с увлечением играли в традиционную ижемскую игру шег.
«Такие инициативы показывают, что сельские территории Коми живут активной жизнью. Важно, что на площадках грантополучателей появляются новые форматы, которые помогают фермерам развиваться и находить своего покупателя. Поддержка местных производителей и развитие агротуризма — это реальные шаги к устойчивому развитию сельских территорий», — подчеркнул и. о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.