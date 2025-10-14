Судья пожизненно отстранен из-за шайбы в матче КХЛ, где играет минское «Динамо»

С финальной сиреной матч закончился со счетом 2:1 в пользу СКА. И победный гол был записан на счет игрока СКА Андрея Педана, который он забросил на 46-й минуте поединка. Однако выяснилось, что шайба попала в ворота сквозь дыру в сетке.