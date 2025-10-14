Ричмонд
Судья пожизненно отстранен из-за шайбы в матче КХЛ, где играет минское «Динамо»

Судья получил пожизненное отстранение из-за шайбы в матче КХЛ, где играет минское «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о пожизненном отстранении судьи из-за шайбы в матче Континентальной хоккейной лиги, где играет и минское «Динамо». Подробности сообщили в пресс-службе КХЛ.

Отстранение заработал судья видеоповторов, ошибочно засчитавший гол. Судейская ошибка была допущена в матче между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом», который состоялся 13 октября.

С финальной сиреной матч закончился со счетом 2:1 в пользу СКА. И победный гол был записан на счет игрока СКА Андрея Педана, который он забросил на 46-й минуте поединка. Однако выяснилось, что шайба попала в ворота сквозь дыру в сетке.

Процедура предусматривает, что судья видеоповторов должен был удостовериться, что ворота были взяты правильно. На это выделялась 60-секундная пауза. И только удостоверившись, судья должен был потушить оранжевый фонарь.

В итоге судья получил пожизненное отстранение от работы на матчах КХЛ.

Кстати, напомним, что главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером КХЛ, одержавшим 600 побед.

Тем временем ученые заявили о крупнейшем за год выбросе на Солнце — что ждать белорусам.