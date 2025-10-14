Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года Министерство сельского хозяйства России вводит запрет на добычу всех водных биоресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега в акваториях Ялтинского пассажирского и грузового портов, порта “Артек”, а также вдоль центральной набережной Ялты до устья реки Водопадная», — говорится в сообщении.

При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена, уточнили в администрации. Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.

Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры — рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.