В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

«С 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года Министерство сельского хозяйства России вводит запрет на добычу всех водных биоресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега в акваториях Ялтинского пассажирского и грузового портов, порта “Артек”, а также вдоль центральной набережной Ялты до устья реки Водопадная», — говорится в сообщении.