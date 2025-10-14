В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

«С 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года Министерство сельского хозяйства России вводит запрет на добычу всех водных биоресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега в акваториях Ялтинского пассажирского и грузового портов, порта “Артек”, а также вдоль центральной набережной Ялты до устья реки Водопадная», — говорится в сообщении.
При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена, уточнили в администрации. Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.
Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры — рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.