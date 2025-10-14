В Нижегородской области аттестовали экскурсоводов для муниципалитетов

Первых экскурсоводов для работы в конкретных муниципалитетах аттестовали в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее специалисты сдавали экзамены на знание истории всего региона в целом, а теперь тем, для кого актуальна работа на конкретных территориях, доступен альтернативный формат. Например, два человека получили аттестацию по Нижнему Новгороду, Выксе, Городецкому и Семеновскому округам, по одному человеку — по Арзамасу, Ковернинскому и Воскресенскому округам. Аттестация включает два этапа — прохождение тестирования и выполнение практического задания.
«Сдача профессионального экзамена экскурсоводами — не просто формальная процедура. Это подтверждение их компетентности, ответственного отношения к своему труду. Аттестация помогает нам повысить качество услуг в отрасли, укрепить доверие со стороны туристов», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.