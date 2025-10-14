В Нижегородской области аттестовали экскурсоводов для муниципалитетов

Ранее специалисты сдавали экзамены на знание истории всего региона в целом, а теперь тем, для кого актуальна работа на конкретных территориях, доступен альтернативный формат. Например, два человека получили аттестацию по Нижнему Новгороду, Выксе, Городецкому и Семеновскому округам, по одному человеку — по Арзамасу, Ковернинскому и Воскресенскому округам. Аттестация включает два этапа — прохождение тестирования и выполнение практического задания.