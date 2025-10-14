В Бурятии пройдет акселератор инновационных проектов

Участников ждет интенсивная работа над проектами с опытными наставниками, персональная диагностика стартапа и разработка плана развития, выход на инвесторов в финале программы, постоянная поддержка с обратной связью и экспертной оценкой прогресса. Подать заявку на участие можно до 22 октября на сайте.