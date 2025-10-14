В Бурятии пройдет акселератор инновационных проектов

Акселератор инновационных проектов пройдет с 23 октября по 28 ноября в Бурятии по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
Участников ждет интенсивная работа над проектами с опытными наставниками, персональная диагностика стартапа и разработка плана развития, выход на инвесторов в финале программы, постоянная поддержка с обратной связью и экспертной оценкой прогресса. Подать заявку на участие можно до 22 октября на сайте.
Специалисты центра «Мой бизнес» отметили, что они создали дорожную карту из интенсивных блоков, включающую проектно-диагностические сессии, воркшопы по нейросетям, построению команд, маркетингу и переговорам. Также занятия будут посвящены юридическим аспектам, финансам и инвестициям. Состоятся практические тренинги и экспертные лекции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.