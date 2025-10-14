С приходом холодов в Казани стартовало закрытие фонтанов на зиму

Специалисты тщательно подготовились к консервации. Все элементы фонтанов были вымыты, а оборудование проверено и приведено в порядок. Их закрытие необходимо для того, чтобы фонтаны без проблем пережили зиму. Процесс включает в себя слив воды, очистку чаш, продувку трубопроводов, демонтаж насосного оборудования и фильтров, а также установку защитных материалов.