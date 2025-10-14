Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С приходом холодов в Казани стартовало закрытие фонтанов на зиму

Каждый из объектов тщательно готовят к консервации.

Источник: Комсомольская правда

С приходом холодов в Казани стартовала подготовка фонтанов к зимнему периоду. Об этом сообщает Комитет по благоустройству города. Первым делом рабочие накрыли фанерой фонтан в парке Петрова, а вскоре настанет очередь фонтанов в парке «Крылья Советов», сквере Белинского и сквере Славы.

Специалисты тщательно подготовились к консервации. Все элементы фонтанов были вымыты, а оборудование проверено и приведено в порядок. Их закрытие необходимо для того, чтобы фонтаны без проблем пережили зиму. Процесс включает в себя слив воды, очистку чаш, продувку трубопроводов, демонтаж насосного оборудования и фильтров, а также установку защитных материалов.

На выполнение всех работ потребуется около двух недель. В комитете отметили, что в городе насчитывается 33 фонтана, и каждый из них требует особого внимания и ухода.

Напомним, в Казани на Голубых озерах обновят парковку и пешеходные дорожки. Проект уже получил положительное заключение экспертизы.