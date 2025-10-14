На Старом Арбате открывается выставка «Атом. Будущее»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уличный выставочный проект «Атом. Будущее» начнет работу на Старом Арбате 15 октября в честь 80-летия атомной промышленности России. Посетить экспозицию можно будет до 31 октября, сообщили ТАСС организаторы.
«Госкорпорация “Росатом” продолжает масштабный проект “Атом. Будущее”, приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности. Паблик-арт-экспозиция, объединяющая города России, теперь добралась и до столицы: с 15 по 31 октября выставка будет открыта для всех жителей и гостей Москвы на улице Арбат», — говорится в сообщении.
Как добавляют в пресс-службе, проект приобретает форму энциклопедии атомного будущего: он демонстрирует, как атомные технологии используются в разных сферах жизни — «от привычных бытовых вещей вроде лампочек и смартфонов до передовых разработок в медицине, науке и космосе, включая космические плазменные двигатели». Так, экспозиция призвана доказать, что атомная энергетика стала драйвером инноваций.
«Проект “Атом. Будущее” уже объединил такие разные точки на карте России, как Екатеринбург, Мурманск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Челябинск — города, ставшие символами побед и достижений отечественной науки. Теперь мирный атом, гарантия неисчерпаемой энергии будущего, предстанет перед московской публикой», — заключили организаторы.