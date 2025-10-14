На Старом Арбате открывается выставка «Атом. Будущее»

«Госкорпорация “Росатом” продолжает масштабный проект “Атом. Будущее”, приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности. Паблик-арт-экспозиция, объединяющая города России, теперь добралась и до столицы: с 15 по 31 октября выставка будет открыта для всех жителей и гостей Москвы на улице Арбат», — говорится в сообщении.