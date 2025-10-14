Власти расторгли концессию о строительстве полигона под Сысертью

Правительство Свердловской области и ООО «Экологические системы» (дочерняя компания «Облкомуннэнерго») расторгли концессионное соглашение. Оно предполагало создание под Сысертью полигона. Соглашение о расторжении было подписано 7 октября 2025 года. Об этом сообщила некоммерческая организация «Щит малой Родины», занимающаяся защитой экологии Сысертского района.
— Впереди много работы — земли, которые, как мы и прокуратура считаем, незаконно были переведены в промышленные должны вновь вернуться в категорию сельскохозяйственных, — сообщила организация во «ВКонтакте».
Жители Сысертского района выступали против строительства полигона еще в 2023 году. Он был включен в генплан развития городского округа. В ноябре 2023 того года 38 населенных пунктов Сысертского городского округа приняли участие в публичных слушаниях. 95% жителей проголосовали против генплана.
После слушаний жители города несколько раз инициировали референдумы против строительства, но из раза в раз получали отказ.
В декабре 2024 года в проект были внесены изменения и подписаны министром энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнова. Также строительство комплекса по обращению с отходами «Екатеринбург-Юг» включили в региональную программу в сфере обращения с отходами до 2030 года.
В июне 2025 года губернатор Свердловской области (тогда еще врио губернатора) Денис Паслер отменил строительство полигона. Губернатор принял такое решение, потому что условия договора противоречат интересам жителей области.