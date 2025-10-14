Ричмонд
В Уфе задержали 19-летнего водителя на неисправной BMW

Молодой водитель управлял машиной с техническими неисправностями и без полиса ОСАГО.

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «BMW 320», за рулём которого находился 19-летний водитель. Проверка показала, что иномарка имела ряд технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Молодого человека привлекли к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 12.5 КоАП РФ, а также по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ — за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Водителю выдано требование устранить неисправности, в противном случае регистрация машины будет прекращена.

Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку до устранения технических проблем.