В Уфе задержали 19-летнего водителя на неисправной BMW

Молодого человека привлекли к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 12.5 КоАП РФ, а также по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ — за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Водителю выдано требование устранить неисправности, в противном случае регистрация машины будет прекращена.