В Балтийске с небольшим опозданием начался отопительный сезон

«Если у вас централизованная система отопления, а батареи холодные, возможно, есть засор или воздушная пробка. В этом случае необходимо обратиться в УК и оставить заявку. Специалисты проведут обследование и постараются оперативно устранить причину, отрегулировать подачу тепла в доме и наладит систему, если произошел сбой», — напомнили власти.