В Балтийске с небольшим опозданием начался отопительный сезон

В Балтийске начался отопительный сезон. Об этом сообщает администрация городского округа во вторник, 14 октября.
«Если у вас централизованная система отопления, а батареи холодные, возможно, есть засор или воздушная пробка. В этом случае необходимо обратиться в УК и оставить заявку. Специалисты проведут обследование и постараются оперативно устранить причину, отрегулировать подачу тепла в доме и наладит систему, если произошел сбой», — напомнили власти.
Узнать свою управляющую компанию можно по информационным стендам в подъезде или возле дома, по квитанциям или на сайте «ГИС ЖКХ». Если УК не отреагировала на обращение, стоит позвонить в ЕДДС по телефону: +7 (4014)53−06−66.