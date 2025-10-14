В Якутии открылся крупнейший в стране адаптивный образовательный комплекс

Крупнейший в стране адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья начал работать в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Первым этапом стало строительство школы на 550 мест. До конца года планируется завершить возведение детского сада на 200 мест и интерната на 150 мест. Новый образовательный объект полностью соответствует современным стандартам инклюзивного образования. Здание оборудовано с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая комфорт и доступность.
В адаптивном образовательном комплексе особое внимание уделено дополнительному развитию и профориентации. В школе будут работать мастерские по швейному и слесарному делу, гончарному мастерству, растениеводству, парикмахерскому искусству, а также фотостудия и типография. В комплексе есть кабинеты лечебной физкультуры, соляная комната и стоматологический кабинет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.