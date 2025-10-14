Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии открылся крупнейший в стране адаптивный образовательный комплекс

В нем будут работать мастерские по швейному и слесарному делу, гончарному мастерству, растениеводству, парикмахерскому искусству, фотостудия и типография.

Крупнейший в стране адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья начал работать в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

Первым этапом стало строительство школы на 550 мест. До конца года планируется завершить возведение детского сада на 200 мест и интерната на 150 мест. Новый образовательный объект полностью соответствует современным стандартам инклюзивного образования. Здание оборудовано с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая комфорт и доступность.

В адаптивном образовательном комплексе особое внимание уделено дополнительному развитию и профориентации. В школе будут работать мастерские по швейному и слесарному делу, гончарному мастерству, растениеводству, парикмахерскому искусству, а также фотостудия и типография. В комплексе есть кабинеты лечебной физкультуры, соляная комната и стоматологический кабинет.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.