Более 40 рейсов задержали в уфимском аэропорту

За минувшую неделю в аэропорту Уфы задержали 42 авиарейса, пять из которых впоследствии отменили. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
Чиновница пояснила, что сбои в расписании произошли по обстоятельствам, не зависящим от самого аэропорта.
Напомним, в минувшую субботу, 11 октября, в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры были приняты в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Волгограда.
Перед этим ночью, в период с 23:00 до 07:00, над территорией Башкирии, по данным Минобороны России, были уничтожены два беспилотника самолетного типа, а с 09:00 и до 12:00 — еще пять.