В Польше рассказали о планах НАТО перевести танки на зеленую энергию

Ранее в октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) увеличить военные расходы «немедленно», не растягивая этот процесс на десятилетие в соответствии с обязательствами, взятыми на саммите НАТО в июне 2025 года. На встрече в Гааге союзники согласились с требованием США нарастить к 2035 году траты непосредственно на оборону с 2 до 3,5% ВВП и на безопасность еще 1,5%.