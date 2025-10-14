Татарстанский школьник создал VR-симулятор для обучения виноградарей

VR-симулятор для обучения персонала, который занимается выращиванием винограда, разработал школьник из Республики Татарстан Ислам Тухтаров на интенсиве «АгроСмена» в Сириусе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Проект призван ускорить процесс обучения обработке виноградных полей. В ходе создания VR-симулятора Ислам занимался программированием приложения, разрабатывал текстуры — цифровые графические элементы.
Он представил перед жюри идею внедрения VR-симулятора в виноградарство. Помимо VR-технологий, школьник освоил работу с программами для 3D-моделирования. Различные модели, созданные им, успешно интегрировались в основной симулятор с помощью VR-шлема. Ислам отмечает, что все создавалось для поиска методов автоматизации процессов в сельском хозяйстве.
Всего участниками «АгроСмены» стали ученики агротехклассов из 15 регионов. Две недели они изучали передовые агротехнологии и развивали ключевые навыки для будущей профессиональной карьеры в сельском хозяйстве. Школьники решали реальные задачи агропромышленного комплекса, общались с ведущими экспертами отрасли и участвовали в мастер-классах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.