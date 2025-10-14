Школа на Васильевском острове получит имя участника СВО

«Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду, — писал Бельский в своем телеграм-канале. — Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен». Ранение оказалось смертельным.