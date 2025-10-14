Ричмонд
Школа на Васильевском острове получит имя участника СВО

Школа № 16 Василеостровского района получит имя первого командира Ленинградского полка Евгения Вашунина, погибшего в ходе СВО. Об этом стало известно во вторник, 14 октября, из сообщения в телеграм-канале председателя Заксобрания Петербурга Александра Бельского.

Источник: Freepik

«В настоящее время готовятся документы для направления в Топонимическую комиссию», — сказано в публикации.

По словам спикера ЗакСа, инициатива об увековечивании памятника участника спецоперации уже поддержана правительством Санкт-Петербурга.

Обстоятельства гибели полковника Минобороны и преподавателя Военной академии материально-технического обеспечения Евгения Вашунина в июле 2023 года рассказывал Бельский. В беду попал отряд «Шторм» и Вашунин отправился на выручку.

«Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду, — писал Бельский в своем телеграм-канале. — Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен». Ранение оказалось смертельным.

«Ленинградский полк» был сформирован из мобилизованных Северо-Запада осенью 2022 года.