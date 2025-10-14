Омичей приглашают покормить белую медведицу

В Большереченском зоопарке с размахом отметят годовщину прибытия белой медведицы Думки в Омскую область. Праздник в честь этого события анонсировали в группе зоопарка.
Состоится мероприятие 31 октября.
«В честь очаровательной обитательницы ледяных пустошей в 12:00 будет организовано показательное кормление: специалисты зоопарка вместе с гостями создадут праздничное лакомство для Думки», — рассказали сотрудники зоопарка.
Все желающие поучаствовать в процессе кормления и приготовления вкусностей для медведицы могут прийти 31 октября в 12:00 к её вольеру в Большереченском зоопарке.
Напомним, что медведица приехала в зоопарк в ноябре прошлого года.