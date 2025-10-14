В Большереченском зоопарке отметят годовщину прибытия белой медведицы Думки

31 октября Большереченском зоопарке пройдет празднование годовщины прибытия белой медведицы Думки — одной из самых заметных обитательниц ледяного вольера. О событии рассказали в Большереченском зоопарке.
В этот день сотрудники зоопарка приглашают гостей стать участниками показательного кормления: в 12:00 у вольера Думки все желающие смогут помочь специалистам подготовить для нее праздничное угощение.
«Это не просто день рождения — это возможность прикоснуться к миру дикой природы и проявить заботу о редком животном», — отмечают в зоопарке.
Как рассказали сотрудники Большереченского зоопарка, Думка родилась в дикой природе, на острове Врангеля. Ее малышкой забрали люди. Для белой медведицы в зоопарке оборудованы специализированные чаши для купания, берлоги, а также укрытия.
Напомним, в апреле 2023 года в зоопарке случилась трагедия, во время купания погибла любимица омичей, медведица Гуля. Она скончалась от инсульта, который настиг ее под водой.