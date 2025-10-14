Школьники прикамского города Чернушка посетили село Барда с экскурсией

Участниками экскурсии в село Барда стали школьники из города Чернушка Пермского края. Поездка была организована по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Бардымского муниципального района.
Первым пунктом экскурсии стал краеведческий музей. Там ребята узнали об этническом многообразии, быте предков, развитии сельского хозяйства и ремесел. Следующей остановкой стала Бардымская соборная мечеть — один из духовных центров округа. Школьников познакомили с основами ислама, традициями верующих, значением молитвы и роли мечети в жизни общества.
После этого на ледовой арене «Барда» дети получили возможность попробовать себя в фигурном катании. Особое место в программе заняла творческая мастерская «Добрая керамика». Под руководством опытного мастера Альмиры Сармановой ребята познакомились с древним искусством гончарного дела и узнали, как из простой глины рождаются уникальные изделия, и сами изготовили поделки. Завершился день фотосессией на живописной набережной пруда.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.