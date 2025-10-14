В Челябинской области спасенную от охотников лису выпустили на свободу

Лиса по кличке Кассиопея, которую несколько дней искали волонтеры и сотрудники конюшни «Григорьевские сады», снова оказалась на свободе. После того как зверька нашли раненым, его выходили и подлечили, но в неволе Кассиопея перестала есть и ослабла. Тогда зоозащитники настояли на ее выпуске в природную среду. Однако жители соседнего села опасаются за своих кур и грозятся расправиться с лисой.
— Местным стоит просто сделать курятники, которые закрываются. Не нужно выпускать животных и птиц на свободный выгул, — предложила решение проблемы управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, — Некоторые разводят у себя на участках целые птичьи фермы, незаконные, незарегистрированные. Яйца и мясо продают уже почти в промышленных масштабах.
Сотрудники «Григорьевских садов» и экозащитники призывают жителей Григорьевки не вмешиваться в дикую природу и не мстить хищникам. По словам специалистов, лисы приносят пользу, уничтожая грызунов, тогда как использование ядов против мышей наносит вред другим животным. Лучший способ защитить хозяйство, уверены они, — укрепить загоны и дать Кассиопее спокойно жить в лесу. Об этом сообщает pchela.news.