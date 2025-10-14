В Челябинской области спасенную от охотников лису выпустили на свободу

Лиса по кличке Кассиопея, которую несколько дней искали волонтеры и сотрудники конюшни «Григорьевские сады», снова оказалась на свободе. После того как зверька нашли раненым, его выходили и подлечили, но в неволе Кассиопея перестала есть и ослабла. Тогда зоозащитники настояли на ее выпуске в природную среду. Однако жители соседнего села опасаются за своих кур и грозятся расправиться с лисой.