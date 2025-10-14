Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области расчистят более 17 км русла реки Быстрая

В Ростовской области в 2026 году начнут приводить в порядок реку Быстрая.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовском районе Ростовской области готовятся к масштабным работам. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в планах — расчистить значительный отрезок русла реки Быстрой. Уже готовы все документы.

К работам приступят в следующем году. Финишировать планируют в 2028 -ом.

— К расчистке запланировано 17,2 км русла реки Быстрая в границах города Морозовск и на территории Тацинского района, — рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что к реализации мероприятий приступят при условии выделения денег из федерального бюджета.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

В Ростове жители остались без воды из-за коммунальной аварии.

В центре Ростова снизили отопление в домах из-за коммунальной аварии.