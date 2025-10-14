В Ростовской области расчистят более 17 км русла реки Быстрая

В Морозовском районе Ростовской области готовятся к масштабным работам. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в планах — расчистить значительный отрезок русла реки Быстрой. Уже готовы все документы.
К работам приступят в следующем году. Финишировать планируют в 2028 -ом.
— К расчистке запланировано 17,2 км русла реки Быстрая в границах города Морозовск и на территории Тацинского района, — рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что к реализации мероприятий приступят при условии выделения денег из федерального бюджета.
