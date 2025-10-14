Ричмонд
Три человека претендуют на пост ректора ВГУ

Ученый совет Воронежского государственного университета (ВГУ) утвердил трех кандидатов на должность ректора. Об этом сообщили на сайте университета. Процедура выдвижения и поддержки кандидатов завершилась 13 октября 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Кандидаты были предложены учеными советами факультетов, институтом международного образования, борисоглебским филиалом, трудовыми коллективами структурных подразделений и профсоюзным комитетом студентов ВГУ. По итогам выдвижения утверждены три претендента: профессор кафедры истории России исторического факультета Аркадий Минаков, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур физического факультета Павел Середин и исполняющий обязанности ректора университета, профессор кафедры административного и административного процессуального права юридического факультета Юрий Старилов.

Аркадий Минаков 1962 года года рождения. В 1985 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «История» с присвоением квалификации «Историк. Преподаватель истории и обществоведения с правом преподавания английского языка». Доктор исторических наук, доцент. В университете работает с 1993 года, начинал преподавателем кафедры истории России. В разные годы занимал должность директора зональной научной библиотеки ВГУ (с 2006 по 2025 год). С ноября 2013 года является профессором кафедры истории России.

Павел Середин 1980 года рождения. В 2003 году окончил Воронежский государственный университет с отличием по специальности «Физика», получив квалификацию «Магистр физики». Доктор физико-математических наук, доцент. В ВГУ работает с 2006 года, начинал младшим научным сотрудником физического факультета. С сентября 2020 года возглавляет кафедру физики твердого тела и наноструктур.

Юрий Старилов родился в 1963 году. В 1986 году окончил Воронежский государственный университет с отличием по специальности «Правоведение», получив квалификацию «Юрист». Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В ВГУ работает с декабря 1989 года, начинал преподавателем кафедры государственного права и советского строительства. С 1998 года возглавляет кафедру административного и административного процессуального права. С октября 2015 по май 2025 года занимал должность декана юридического факультета. С 30 мая 2025 года исполняет обязанности ректора университета.

Последний раз выборы проходили в 2021 году, было также три кандидата. В ходе конференции на тот момент действующий ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий набрал 179 голосов, второй кандидат — декан экономического факультета Павел Канапухин — 15 голосов.

В прошлом году Дмитрий Ендовицкий попал под суд за дачу взятки — по версии следствия, он присвоил своей жене степень доктора наук. Экс-ректор находится в СИЗО с июня прошлого года.