Три человека претендуют на пост ректора ВГУ

Юрий Старилов родился в 1963 году. В 1986 году окончил Воронежский государственный университет с отличием по специальности «Правоведение», получив квалификацию «Юрист». Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В ВГУ работает с декабря 1989 года, начинал преподавателем кафедры государственного права и советского строительства. С 1998 года возглавляет кафедру административного и административного процессуального права. С октября 2015 по май 2025 года занимал должность декана юридического факультета. С 30 мая 2025 года исполняет обязанности ректора университета.