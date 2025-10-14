Дешевые лекарства исчезают с рынка Казахстана

Еще больше впечатляет отток дешевых лекарств с рынка. Так, количество наименований лекарств с ценой до 1 тыс. тенге уменьшилось на 34,5% — это означает, что некоторые дешевые лекарства просто исчезли с рынка и на смену им пришли более дорогостоящие дженерики. При этом из них более 300 препаратов с ценой до 1,5 тыс. тенге имели устойчивый спрос. Значит, они ушли не из-за того, что не были востребованы нашими пациентами, а по другим причинам.