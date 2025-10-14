В Омске открылся центр детских инициатив благодаря поддержке Омского НПЗ

В микрорайоне Береговой Омска в школе № 160 открылся современный центр детских инициатив, в котором смогут заниматься 50 учеников. Для ребят создано творческое пространство, в котором можно будет проводить как индивидуальные, так и групповые занятия. Коворкинг-пространство появилось благодаря грантовой поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в рамках программы «Родные города» от «Газпром нефти».
«Проект родился из запроса самих детей. Они хотели место, где можно не просто учиться, а творить и общаться. Благодаря поддержке ОНПЗ мы смогли реализовать их пожелание. Коворкинг-центр — это место для творчества активистов. Здесь стираются границы между классами, и ребята разных возрастов объединяются вокруг общих идей», — отметила директор школы № 160 Юлия Костюченко.
Оборудование и мебель для центра были приобретены за счет гранта, выделенного Омским НПЗ в рамках реализации программы «Родные города». Этот проект — один из 12, получивших поддержку нашем регионе в 2025 году. Он родился из прямого запроса самих школьников: ребята хотели место, где можно не только учиться, но и творить, общаться и вместе решать интересные задачи. Инициатива помогает поддерживать творческие идеи системно, поддерживая лучшие проекты для обучения и развития подрастающего поколения.
«Поддержка образования — это системная работа, а не разовая акция. Открытие коворкинга в Береговом — логичное продолжение нашей программы “Родные города”, нацеленной на создание точечных, но значимых изменений в жизни сообществ. Мы создаем условия, чтобы у талантливых ребят были все возможности реализовать свой потенциал в родном регионе. Инвестируя в современную образовательную среду, мы инвестируем в будущее поколение», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа социальных инвестиций «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» с 2012 года. Ее цель — улучшать качество жизни в регионах присутствия компании через развитие образования, культуры, спорта, экологии и городской среды. С 2013 года по грантовому конкурсу программы реализовано более 1 200 социальных проектов. Омская область — один из ключевых регионов участия.