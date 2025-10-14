В Омске открылся центр детских инициатив благодаря поддержке Омского НПЗ

Оборудование и мебель для центра были приобретены за счет гранта, выделенного Омским НПЗ в рамках реализации программы «Родные города». Этот проект — один из 12, получивших поддержку нашем регионе в 2025 году. Он родился из прямого запроса самих школьников: ребята хотели место, где можно не только учиться, но и творить, общаться и вместе решать интересные задачи. Инициатива помогает поддерживать творческие идеи системно, поддерживая лучшие проекты для обучения и развития подрастающего поколения.