Тверские вагоны войдут в состав фирменного поезда «Буревестник»

Вагоны, произведенные на Тверском вагоностроительным заводе, будут использовать в составе фирменного поезда Москва — Нижний Новгород «Буревестник». Обеспечение технологической независимости и выпуск востребованной продукции отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
В отличие от вагонов, которые эксплуатируются в составе фирменного поезда Москва — Санкт-Петербург «Аврора», в новых установлен дополнительный туалетный блок. Также в них инновационная подсветка «звездное небо» выполнена в вагонах не только первого класса, но и второго. Вагоны могут эксплуатироваться на скоростях до 160 км/ч и предполагают два варианта размещения: со стандартной компоновкой на 104 места и улучшенной — на 60.
Фирменный стиль поезда воплощен в уникальном экстерьере: ливрея сочетает зеленый и серый цвета с росчерком, напоминающим силуэт птицы. Современный состав «Буревестника» будет включать двухэтажные вагоны с местами для сидения, спальный вагон, вагон-ресторан и купейный штабной вагон. Дизайн будет выполнен в едином стиле и в одной цветовой палитре. Планируется, что новые составы выйдут на маршрут уже в декабре.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.