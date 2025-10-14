Тверские вагоны войдут в состав фирменного поезда «Буревестник»

В отличие от вагонов, которые эксплуатируются в составе фирменного поезда Москва — Санкт-Петербург «Аврора», в новых установлен дополнительный туалетный блок. Также в них инновационная подсветка «звездное небо» выполнена в вагонах не только первого класса, но и второго. Вагоны могут эксплуатироваться на скоростях до 160 км/ч и предполагают два варианта размещения: со стандартной компоновкой на 104 места и улучшенной — на 60.