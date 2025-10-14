Глава IKEA может стать комиссаром ООН по делам беженцев

Известно, что Бродин руководит IKEA порядка восьми лет. Предполагается, что он покинет пост главы компании в начале 2026 года. В беседе с Financial Times Бродин рассказал, что считает себя подходящей кандидатурой на должность верховного комиссара, так как имеет весомый опыт работы в крупных международных организациях. По мнению главы IKEA, его компетенции и знания могут пригодится ООН. Бродин уточнил, что под его руководством в компании успешно трудились 170 тысяч сотрудников в филиалах в более чем 40 странах.