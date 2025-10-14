Глава IKEA может стать комиссаром ООН по делам беженцев

«Я был приятно удивлен, что правительство вспомнило обо мне, поскольку выдвижение бизнес-лидера является довольно необычной практикой», — приводят слова Бродина «Ведомости».
Известно, что Бродин руководит IKEA порядка восьми лет. Предполагается, что он покинет пост главы компании в начале 2026 года. В беседе с Financial Times Бродин рассказал, что считает себя подходящей кандидатурой на должность верховного комиссара, так как имеет весомый опыт работы в крупных международных организациях. По мнению главы IKEA, его компетенции и знания могут пригодится ООН. Бродин уточнил, что под его руководством в компании успешно трудились 170 тысяч сотрудников в филиалах в более чем 40 странах.
Сейчас должность верховного комиссара ООН по делам беженцев занимает представитель Италии Филиппо Гранди. Свой пост он покинет в конце 2025 года.
Йеспер Бродин — один из нескольких кандидатов на место чиновника ООН, которому предстоит заниматься обеспечением защиты беженцев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделает выбор в пользу одного из претендентов, а затем вынесет кандидатуру на утверждение Генеральной Ассамблеи.
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал деятельность ООН, касающуюся помощи мигрантам. Политик заявил, что организация потакает Европе и вместо того, чтобы прекращать нелегальное переселение в другие страны, напротив, «финансирует вторжение мигрантов».