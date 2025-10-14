Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава IKEA может стать комиссаром ООН по делам беженцев

На должность верховного комиссара ООН по делам беженцев от Швеции претендует глава IKEA Йеспер Бродин. Его кандидатуру одобрили члены национального кабинета министров королевства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я был приятно удивлен, что правительство вспомнило обо мне, поскольку выдвижение бизнес-лидера является довольно необычной практикой», — приводят слова Бродина «Ведомости».

Известно, что Бродин руководит IKEA порядка восьми лет. Предполагается, что он покинет пост главы компании в начале 2026 года. В беседе с Financial Times Бродин рассказал, что считает себя подходящей кандидатурой на должность верховного комиссара, так как имеет весомый опыт работы в крупных международных организациях. По мнению главы IKEA, его компетенции и знания могут пригодится ООН. Бродин уточнил, что под его руководством в компании успешно трудились 170 тысяч сотрудников в филиалах в более чем 40 странах.

Сейчас должность верховного комиссара ООН по делам беженцев занимает представитель Италии Филиппо Гранди. Свой пост он покинет в конце 2025 года.

Йеспер Бродин — один из нескольких кандидатов на место чиновника ООН, которому предстоит заниматься обеспечением защиты беженцев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделает выбор в пользу одного из претендентов, а затем вынесет кандидатуру на утверждение Генеральной Ассамблеи.

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал деятельность ООН, касающуюся помощи мигрантам. Политик заявил, что организация потакает Европе и вместо того, чтобы прекращать нелегальное переселение в другие страны, напротив, «финансирует вторжение мигрантов».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше