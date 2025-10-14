В Ванинском районе Хабаровского края прошел фестиваль «Экология будущего»

Центральным событием фестиваля стала массовая высадка зеленых насаждений — всего было высажено 600 саженцев деревьев и кустарников в парке Пейке. Кроме того, программа включала разнообразные просветительские мероприятия. Для гостей работали эколекторий и викторины по вопросам экологической безопасности, также проводились мастер-классы по ресурсосбережению, где дети учились создавать поделки из вторичных материалов и знакомились с практиками раздельного сбора отходов.