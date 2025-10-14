В Ванинском районе Хабаровского края прошел фестиваль «Экология будущего»

Фестиваль «Экология будущего» состоялся в Ванинском районе Хабаровского края в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.
Центральным событием фестиваля стала массовая высадка зеленых насаждений — всего было высажено 600 саженцев деревьев и кустарников в парке Пейке. Кроме того, программа включала разнообразные просветительские мероприятия. Для гостей работали эколекторий и викторины по вопросам экологической безопасности, также проводились мастер-классы по ресурсосбережению, где дети учились создавать поделки из вторичных материалов и знакомились с практиками раздельного сбора отходов.
«Сердечно благодарю всех, кто принял участие в нашем традиционном экологическом фестивале! Особенно ценно, что идею фестиваля поддерживает Вячеслав Фетисов. Наша общая цель — не просто провести мероприятие, а заложить новую добрую традицию реальных дел по защите нашей уникальной природы», — отметил врио главы Ванинского района Алексей Маслов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.