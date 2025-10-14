Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для абитуриентов инженерных специальностей могут ввести четвертый ЕГЭ

Минобрнауки предложило дать возможность сдавать четвертый ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минобрнауки хочет дать возможность сдавать на инженерно-технические направления четвертый ЕГЭ, который бы давал дополнительно до 25 баллов при поступлении, заявил глава министерства Валерий Фальков.

«Дать возможность на инженерно-технические специальности и направления… предъявлять четвертый дополнительный ЕГЭ по усмотрению самого абитуриента. Таким образом, на то же машиностроение, условно, при сегодняшнем русском языке, математике и физике можно было бы предъявить информатику, если она у вас есть. И получить до 25 дополнительных баллов, в зависимости от того, сколько баллов вы получили за экзамен», — сказал Фальков на заседании Совета Российского Союза ректоров.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше