Для абитуриентов инженерных специальностей могут ввести четвертый ЕГЭ

«Дать возможность на инженерно-технические специальности и направления… предъявлять четвертый дополнительный ЕГЭ по усмотрению самого абитуриента. Таким образом, на то же машиностроение, условно, при сегодняшнем русском языке, математике и физике можно было бы предъявить информатику, если она у вас есть. И получить до 25 дополнительных баллов, в зависимости от того, сколько баллов вы получили за экзамен», — сказал Фальков на заседании Совета Российского Союза ректоров.