Башкирия удостоена Гран-при выставки «Золотая осень»-2025

Делегация башкирских аграриев завершила работу на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Главное деловое событие в сфере АПК России проводилось с 8 по 11 октября на площадке учебно-выставочного комплекса Тимирязев Центр.

Как сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, 10 октября награждали победителей и призеров отраслевых конкурсов медалями различного достоинства.

«Также регион в очередной раз поощрен Гран-при выставки. Награды самого разного достоинства получили десятки предприятий и организаций республики, что еще раз подчеркивает востребованность и популярность продукции из Башкирии на российском рынке, — заявил Ильшат Фазрахманов. — Самое активное участие в мероприятиях выставки приняла делегация нашей республики, насчитывающая около 100 представителей ведомств и предприятий Башкирии. Наши делегаты участвовали в деловой программе форума, посетили предприятия АПК Московской области».

Напомним, Башкирия на выставке «Золотая осень» традиционно была представлена содержательным стендом. На площади 140 квадратных метров демонстрировались самые последние достижения отрасли, особенно в области цифровизации. Также на стенде Башкортостана была организована презентация известных региональных продуктов и национальных брендов. Отдельное место заняла зона с органической продукцией.