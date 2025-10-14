Башкирия удостоена Гран-при выставки «Золотая осень»-2025

«Также регион в очередной раз поощрен Гран-при выставки. Награды самого разного достоинства получили десятки предприятий и организаций республики, что еще раз подчеркивает востребованность и популярность продукции из Башкирии на российском рынке, — заявил Ильшат Фазрахманов. — Самое активное участие в мероприятиях выставки приняла делегация нашей республики, насчитывающая около 100 представителей ведомств и предприятий Башкирии. Наши делегаты участвовали в деловой программе форума, посетили предприятия АПК Московской области».