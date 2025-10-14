Татарстанскую Высшую школу нефти посетила делегация из Индии

Представители индийской компании Neelkanth Polymers 7 октября посетили Высшую школу нефти в Республике Татарстан по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района.
Гости оценили оснащение учебно-лабораторного корпуса, где особое внимание уделено инновационным решениям: бесконтактная система выдачи литературы в библиотеке и мультимедийный лекционный зал. Также им представили геологический музей, в коллекции которого хранятся уникальные палеонтологические артефакты — кости мамонтов, обнаруженные при проведении буровых работ.
Знакомство с практической составляющей образования включало демонстрацию бурового тренажера, который позволяет студентам уже с первого курса отрабатывать профессиональные навыки. В Лабораторно-исследовательском корпусе гости ознакомились с коллекцией керна, а специалисты института «ТатНИПИнефть» поделились опытом изучения глубинных образцов из недр Татарстана и представили мобильное кернохранилище вместимостью 30 тыс. метров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.