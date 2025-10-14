В библиотеке Первоуральска прошло экологическое занятие для школьников

Экологическое мероприятие «Как дела, Земля?» состоялось в модельной библиотеке № 4 города Первоуральска Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в централизованной библиотечной системе.
В ходе мероприятия школьники обсудили, каким они видят будущее планеты, представив чистые улицы, свежий воздух, прозрачную воду и зеленые парки. Особое внимание было уделено практической части — игре «Ваш экологический след», где дети отвечали на вопросы о своих повседневных привычках и их влиянии на окружающую среду.
После игры библиотекари рассказали, что делают в разных странах для улучшения экологической ситуации. Например, в Великобритании за неправильную сортировку мусора можно получить штраф. Также ребята узнали, что происходит с утилизацией отходов в России, и привели примеры, что можно увидеть в Первоуральске. Им рассказали и о том, что в библиотеку можно принести использованные батарейки и сдать их в специальный ящик, а ненужную одежду — в автомат.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.