В библиотеке Первоуральска прошло экологическое занятие для школьников

После игры библиотекари рассказали, что делают в разных странах для улучшения экологической ситуации. Например, в Великобритании за неправильную сортировку мусора можно получить штраф. Также ребята узнали, что происходит с утилизацией отходов в России, и привели примеры, что можно увидеть в Первоуральске. Им рассказали и о том, что в библиотеку можно принести использованные батарейки и сдать их в специальный ящик, а ненужную одежду — в автомат.