В Братске на заправках подорожал бензин

Второй по популярности АИ-95-ый тоже подорожал на 20 копеек. Водителям придется заплатить 64,40 рубля за литр этого бензина. Но больше всего изменения цен коснулись АИ-100 — цена на него выросла сразу на полтора рубля и составляет 86,40 рубля.