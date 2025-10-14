В Братске на заправках подорожал бензин

В Братске рабочая неделя для автомобилистов началась с очередного сюрприза — изменились цены на все марки топлива. Об этом сообщает Байкал24.
— Стоимость народного АИ-92-го увеличилась на 20 копеек и теперь равна 60, 90 рубля за литр, — говорится в сообщении.
Второй по популярности АИ-95-ый тоже подорожал на 20 копеек. Водителям придется заплатить 64,40 рубля за литр этого бензина. Но больше всего изменения цен коснулись АИ-100 — цена на него выросла сразу на полтора рубля и составляет 86,40 рубля.
Также КП-Иркутск рассказала о ценах на АЗС в областном центре. Цена на АИ-92 теперь варьируется от 59,78 до 65,98 рубля за литр.
