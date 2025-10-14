В Архангельске пройдет международная школа «Добро. Университет»

Международная школа «Добро. Университет» для повышения квалификации специалистов, работающих с добровольцами, будет проходить 26−29 октября в Архангельске по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
В проекте примут участие руководители отрядов и некоммерческих организаций, специалисты муниципальных администраций, а также те, кто только начинает развивать добровольческие инициативы. Они освоят современные методы мотивации волонтеров, узнают о проектировании социальных инициатив с использованием дизайн-мышления и о развитии ключевых компетенций организатора добровольческой деятельности. Участники совместно разработают проекты и единый региональный календарь волонтерских событий для системного подхода к развитию добровольческой деятельности.
«Школа “Добро. Университета” — это площадка, где формируется новая культура управления добровольчеством. В прошлом году обучение прошли более 100 человек, и многие из них уже реализуют собственные инициативы. В этом году школа выходит на международный уровень. Ожидаются участники из разных регионов России, включая новые, и стран СНГ. Для нас это возможность поделиться опытом и укрепить профессиональные связи между волонтерами разных территорий», — отметил исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.