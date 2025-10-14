«Ни одна собака не проползет»: Хабиров пригрозил обставить дороги Башкирии пунктами весового контроля

Сегодня, 14 октября, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал запуск десятилетней программы по защите дорог от тяжелого транспорта. Он пояснил, что программа направлена на отказ от использования большегрузных машин, которые портят дорожное покрытие на межмуниципальных направлениях и на территории многих районов республики.