«Ни одна собака не проползет»: Хабиров пригрозил обставить дороги Башкирии пунктами весового контроля

Сегодня, 14 октября, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал запуск десятилетней программы по защите дорог от тяжелого транспорта. Он пояснил, что программа направлена на отказ от использования большегрузных машин, которые портят дорожное покрытие на межмуниципальных направлениях и на территории многих районов республики.
Хабиров отметил, что речь идет о многотонных машинах, задействованных на строительстве важных объектов, которые в процессе работы «убивают» дороги.
Глава региона заявил, что в рамках стратегии будут созданы условия, при которых использование большегрузов станет экономически невыгодным. Он подчеркнул, что республика будет оснащена пунктами весового контроля, которые не позволят тяжелому транспорту портить дорожное полотно.
— Обставлю всю республику пунктами весового контроля так, что ни одна собака там не проползет, — сказал Радий Хабиров.
